Москва13 июн Вести.Суд во Франции приговорил шестерых граждан Грузии к тюремным срокам от полутора до семи лет по делу о хищении редких изданий русских классиков из европейских библиотек. Об этом сообщает AFP.

Согласно материалам расследования, в 2022–2024 годах преступники похищали редкие издания русских классиков, включая книги Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Кражи были совершены из фондов Национальной библиотеки Франции, библиотеки BULAC в Париже и библиотеки Дидро Высшей нормальной школы в Лионе.

Фигуранты дела признаны виновными в участии в организованной преступной группе, занимавшейся кражей ценных книг из библиотечных фондов. Наиболее суровый приговор – семь лет лишения свободы – получил 50-летний Михаил З., которого следствие считает одним из организаторов преступной схемы.

Еще один обвиняемый, 49-летний Бека Т., приговорен к четырем годам заключения. Двое участников группы, находящиеся в Грузии, не присутствовали на заседании суда, поскольку грузинские власти отказали Франции в их экстрадиции. Парижский суд заочно приговорил каждого из них к шести годам лишения свободы и выдал ордера на арест.

Следствие установило, что злоумышленники не только похищали оригиналы, но и подменяли их высококачественными копиями, чтобы скрыть пропажу. Только Национальной библиотеке Франции нанесен ущерб примерно на 770 тысяч евро.

По данным Европола и Евроюста, та же преступная сеть подозревается в аналогичных кражах из библиотек Германии, Польши, Чехии, Швейцарии, Латвии и Эстонии. Расследования по этим эпизодам продолжаются.