Организаторов штурма президентского дворца в Грузии осудили на 7 лет

В Грузии вынесли приговор организаторам штурма президентского дворца Организаторов штурма президентского дворца в Грузии осудили на 7 лет

Москва8 мая Вести.Тбилисский городской суд вынес приговор участникам инцидента, связанного со штурмом президентского дворца в Грузии осенью 2025 году, сообщил телеканал "Рустави 2".

Суд назначил всем фигурантам дела семилетний срок заключения. Среди осужденных оказались известный в стране оперный певец и общественный активист Паата Бурчуладзе, а также организаторы митинга Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

В числе получивших обвинительный приговор — отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционный депутат парламента Паата Манджгаладзе.

Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе были обвинены в попытке захвата стратегически важных объектов, организации группового насилия и подстрекательстве к насильственному изменению конституционного строя страны.

Беридзе признали виновным в участии в захвате объектов и групповом насилии, а Манджгаладзе — в организации группового насилия.

4 октября 2025 года в Грузии прошли муниципальные выборы. В каждом из 64 муниципалитетов победу одержали представители правящей партии "Грузинская мечта".

После опубликования результатов голосования в стране начались массовые протесты и беспорядки. В тот же день сторонники оппозиции попытались взять штурмом президентский дворец.

Впоследствии по делу об организации попытки штурма был задержан бывший министр обороны республики Бачана Ахалая и еще свыше 60 человек.