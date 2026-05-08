Москва8 маяВести.Тбилисский городской суд вынес приговор участникам инцидента, связанного со штурмом президентского дворца в Грузии осенью 2025 году, сообщил телеканал "Рустави 2".
Суд назначил всем фигурантам дела семилетний срок заключения. Среди осужденных оказались известный в стране оперный певец и общественный активист Паата Бурчуладзе, а также организаторы митинга Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.
В числе получивших обвинительный приговор — отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционный депутат парламента Паата Манджгаладзе.
Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе были обвинены в попытке захвата стратегически важных объектов, организации группового насилия и подстрекательстве к насильственному изменению конституционного строя страны.
Беридзе признали виновным в участии в захвате объектов и групповом насилии, а Манджгаладзе — в организации группового насилия.
4 октября 2025 года в Грузии прошли муниципальные выборы. В каждом из 64 муниципалитетов победу одержали представители правящей партии "Грузинская мечта".
После опубликования результатов голосования в стране начались массовые протесты и беспорядки. В тот же день сторонники оппозиции попытались взять штурмом президентский дворец.
Впоследствии по делу об организации попытки штурма был задержан бывший министр обороны республики Бачана Ахалая и еще свыше 60 человек.