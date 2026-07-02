В Киргизии бывшие глава ГКНБ, генпрокурор и спикер парламенты получили приговор В Киргизии вынесли приговор бывшим главе ГКНБ, генпрокурору и спикеру парламента

Москва2 июл Вести.Киргизский суд вынес приговор экс-главе Госкомитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву, бывшим спикеру парламента и генпрокурору Нурланбеку Тургунбек уулу и Курманкулу Зулушеву по делу о попытке захвата власти.

Как пишет "Интерфакс", Ташиев приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и пробационным периодом на четыре года.

Тургунбек уулу и Зулушеву суд вынес приговор в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества, также с периодом пробации.

Остальные пять фигурантов дела были оправданы, но признаны виновными за злоупотребление служебным положением. Их освободили из-под стражи в зале суда, но к ним применен пробационный надзор на протяжении трех лет.