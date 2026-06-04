Москва4 июнВести.Бывший глава пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев заочно получил пожизненный срок. Об этом сообщает "Интерфакс".
Находящемуся в международном розыске Муртазалиеву вменяется организация убийства заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму, а также финансировании незаконного вооруженного формирования.
Муртазалиев заочно признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режиманаписано в заявлении
Муртазалиеву выписан штраф на 700 000 рублей. Также он был лишен государственной награды – Ордена Почета.