Экс-глава ПФ РФ по Дагестану Муртазалиев приговорен к пожизненному сроку

Бывшего главу пенсионного фонда Дагестана осудили на пожизненный срок Экс-глава ПФ РФ по Дагестану Муртазалиев приговорен к пожизненному сроку

Москва4 июн Вести.Бывший глава пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев заочно получил пожизненный срок. Об этом сообщает "Интерфакс".

Находящемуся в международном розыске Муртазалиеву вменяется организация убийства заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму, а также финансировании незаконного вооруженного формирования.

Муртазалиев заочно признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима написано в заявлении

Муртазалиеву выписан штраф на 700 000 рублей. Также он был лишен государственной награды – Ордена Почета.