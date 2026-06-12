Москва12 июн Вести.Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Погорелову, фигуранту уголовного дела об убийстве комбата Арсена Павлова (известного по позывному Моторола) и покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Южный окружной военный суд в июне 2024 года приговорил Погорелова к пожизненному сроку, другим фигурантам дела было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. На этой неделе апелляционный суд оставил приговор без изменения, а жалобы защиты – без удовлетворения.

Таким образом, решение суда о пожизненном заключении для Погорелова вступило в силу.

Согласно обвинительному заключению, Погорелов по заданию СБУ, где в 2014 году было принято решение убить главу ДНР, приехал в Донецк и начал следить за Захарченко. В августе 2017 года он установил взрывчатку в туалете ресторана, где часто бывал глава республики, однако ее обнаружили полицейские.

В 2016 году сотрудники СБУ решили убить комбата Моторолу. Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил офицер, а неустановленный террорист привел его в действие. Моторола погиб в лифте 6 октября 2016 года.