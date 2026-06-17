Москва17 июнВести.Суд вынес обвинительный приговор в отношении украинского военнослужащего, из-за действий которого погиб один человек. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщает СК России.
Приговор вынесен заочно. Мужчина был объявлен в розыск.
Украинский военнослужащий заочно приговорен к пожизненному заключениюнаписано в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ
Первые 6 лет заключения он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.
Уточняется, что решение вынесено за запуск украинцем дрона со взрывчаткой на территорию Брянской области, в результате детонирования которого погиб один человек.