Украинца осудили на пожизненное после запуска в РФ БПЛА со взрывчаткой

Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному сроку Украинца осудили на пожизненное после запуска в РФ БПЛА со взрывчаткой

Москва17 июн Вести.Суд вынес обвинительный приговор в отношении украинского военнослужащего, из-за действий которого погиб один человек. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщает СК России.

Приговор вынесен заочно. Мужчина был объявлен в розыск.

Украинский военнослужащий заочно приговорен к пожизненному заключению написано в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ

Первые 6 лет заключения он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.

Уточняется, что решение вынесено за запуск украинцем дрона со взрывчаткой на территорию Брянской области, в результате детонирования которого погиб один человек.