Москва14 мая Вести.Суд вынес приговор по делу военнослужащего 5 пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины Андрея Цита, сообщили в СК РФ.

По данным пресс-службы Следственного комитета, украинского пограничника обвинили в совершении теракта.

Как установило следствие, в августе 2025 года будущий фигурант расследования с помощью беспилотника сбросил боеприпас на двигавший в районе населенного пункта Круглая Поляна Севского района Брянской области автомобиль.

В результате детонации пострадал один человек говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX

В момент совершения преступления Цит с территории Украины управлял дроном модели FPV DJI Mavic 3E.

Оператора БПЛА признали виновным, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.