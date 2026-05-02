Москва2 мая Вести.Четверо операторов беспилотников, которые проводили атаки на Брянскую область, объявлены в международный розыск, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Санкцию на их заочный арест месяц назад выдал суд в Москве отметили в агентстве

Уточняется, что заочное обвинение предъявлено операторам украинских БПЛА Андрею Циту, Сергею Зеничу, Василию Логину и Богдану Цвигуну. По версии следствия, Цит сбросил с беспилотника боеприпас на деревню Круглая Поляна в августе прошлого года. В октябре того же года Зенич запустил дрон по селу Гудовка, а в ноябре Логин и Цвигун сбросили боеприпас на деревню Круча.