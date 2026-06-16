Москва16 июнВести.Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика Петра Пелешука, который с применением БПЛА совершил атаку на территорию Брянской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Завершено расследование уголовного дела в отношении оператора беспилотных летательных аппаратов 6-й пограничной заставы 2-й пограничной комендатуры Государственной пограничной службы Украины Петра Пелешука. Он обвиняется в совершении террористического акта на территории РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, 26 января 2026 года фигурант запустил БПЛА типа FPV DJI Mavic 3E из Черниговской области. Дрон сбросил взрывчатку рядом с поселком Колечье в Климовском районе. В результате вражеской атаки один человек погиб.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Пелешук объявлен в межгосударственный розыск.