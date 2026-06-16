За атаку на Брянскую область будут судить украинского оператора БПЛА Пелешука

За атаку на Брянскую область будут судить украинского пограничника За атаку на Брянскую область будут судить украинского оператора БПЛА Пелешука

Москва16 июн Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика Петра Пелешука, который с применением БПЛА совершил атаку на территорию Брянской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении оператора беспилотных летательных аппаратов 6-й пограничной заставы 2-й пограничной комендатуры Государственной пограничной службы Украины Петра Пелешука. Он обвиняется в совершении террористического акта на территории РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, 26 января 2026 года фигурант запустил БПЛА типа FPV DJI Mavic 3E из Черниговской области. Дрон сбросил взрывчатку рядом с поселком Колечье в Климовском районе. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Пелешук объявлен в межгосударственный розыск.