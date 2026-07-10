Москва10 июлВести.Установлен оператор украинского беспилотного летательного аппарата, подозреваемый в совершении атак в Брянской области, сообщил в пресс-службе Следственного комитета.
Действия оператора квалифицировали по статье УК РФ о террористического акте, возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панькосказано в сообщении
По данным следствия, 27 ноября минувшего года Панько, находясь вблизи населенного пункта Сеньковка Городнянского района Черниговской области Украины, запустил беспилотник гексакоптерного типа "Вампир".
Около населенного пункта Круча в Климовском районе Брянской области с дрона был сброшен боеприпас, в результата удара погиб один человек.
Панько объявлен в розыск, следователи установят обстоятельства совершенных Панько преступлений и дадут уголовно-правовую оценку его действиям.