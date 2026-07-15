СК установил еще одного боевика ВСУ, участвовавшего в атаке на Брянскую область Установлен еще один военнослужащий ВСУ, атаковавший территорию Брянской области

Москва15 июл Вести.Следственные органы установили личность еще одного украинского боевика, принимавшего участие в атаке на территорию Брянской области, в результате которой получил ранения один мирный житель. Как сообщает СК России, это оператор дрона Владимир Балацкий.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата одного из подразделений вооруженных формирований Украины Владимира Балацкого. Он подозревается в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам правоохранителей, именно он запустил и пилотировал DJI Mavic 3 Pro 11 ноября 2025 года, с которого сбросил взрывчатку в районе населенного пункта Подывотье в Севском районе. Атаку он произвел, находясь недалеко от села Рожковичи Шосткинского района Сумской области Украины. Его текущее местоположение выясняется.