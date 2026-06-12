Главный фигурант дела об убийстве командира Моторолы не смог обжаловать приговор

Решение суда о пожизненном заключении убийцы командира Моторолы вступило в силу Главный фигурант дела об убийстве командира Моторолы не смог обжаловать приговор

Москва12 июн Вести.Главный фигурант дела об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (Моторола) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко не смог обжаловать приговор, решение о его пожизненном заключении вступило в силу, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Павлов получил смертельные травмы при взрыве лифта в Донецке в октябре 2016 года. В июне 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил признанного виновным в убийстве Моторолы Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Летом 2024 года основного фигуранта Александра Погорелова приговорили к пожизненному лишению свободы. Апелляционный суд оставил акт без изменения говорится в документах

Фигуранты не признали вину.

Захарченко был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

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