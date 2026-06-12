Москва12 июнВести.Главный фигурант дела об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (Моторола) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко не смог обжаловать приговор, решение о его пожизненном заключении вступило в силу, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
Павлов получил смертельные травмы при взрыве лифта в Донецке в октябре 2016 года. В июне 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил признанного виновным в убийстве Моторолы Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Летом 2024 года основного фигуранта Александра Погорелова приговорили к пожизненному лишению свободы. Апелляционный суд оставил акт без измененияговорится в документах
Фигуранты не признали вину.
Захарченко был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.
Ранее Артем Жога вспомнил реакцию сына на гибель Моторолы, для него она стала ударом.