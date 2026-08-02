Премьер Грузии заявил об оторванности Саакашвили от реальности Кобахидзе назвал Саакашвили оторванным от здравого смысла

Москва2 авг Вести.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является человеком, полностью оторванным от здравого смысла. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Так глава правительства прокомментировал заявление Саакашвили о том, что он сможет выйти из тюрьмы и вернуться к власти, подобно экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе.

Саакашвили – это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смыслом сказал премьер

Кобахидзе также напомнил, что ранее Саакашвили сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем.

Саакашвили был осужден в Грузии по четырем уголовным статьям и, согласно вынесенным приговорам, должен отбывать наказание до 2034 года.