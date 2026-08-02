Москва2 авгВести.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является человеком, полностью оторванным от здравого смысла. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Так глава правительства прокомментировал заявление Саакашвили о том, что он сможет выйти из тюрьмы и вернуться к власти, подобно экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе.
Саакашвили – это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смысломсказал премьер
Кобахидзе также напомнил, что ранее Саакашвили сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем.
Саакашвили был осужден в Грузии по четырем уголовным статьям и, согласно вынесенным приговорам, должен отбывать наказание до 2034 года.