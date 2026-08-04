Саакашвили заявил, что с ним в тюрьме обращаются "как с военнопленным"

Саакашвили заявил о бесчеловечных условиях содержания в грузинской тюрьме Саакашвили заявил, что с ним в тюрьме обращаются "как с военнопленным"

Москва4 авг Вести.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении приравниваются к пыткам и являются бесчеловечными. По словам политика, 1 октября исполнится ровно пять лет с момента его ареста.

В своем заявлении Саакашвили пожаловался на содержание в маленькой, темной и непроветриваемой камере, а также на то, что ухудшению его здоровья способствует пыль от расположенного поблизости цементного завода.

Экс-президент сообщил о жестких ограничениях: ему запрещены телефонные звонки (за исключением редких разговоров с дочерью), встречи с консулом Украины и международными делегациями, а адвокатам не разрешают передавать даже фотографии его детей.

Саакашвили подчеркнул, что власти Грузии относятся к нему "как к военнопленному" с целью сломить его волю. Сидеть ему придется до 2034 года.