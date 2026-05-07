Пытавший пленных начальник украинского СИЗО заочно получил 12 лет колонии В России заочно осужден начальник украинского СИЗО, пытавший военнопленных

Москва7 мая Вести.Московский областной суд заочно приговорил начальника украинского следственного изолятора к 12 годам заключения за жестокое обращение с военнопленными и применение запрещенных методов в вооруженном конфликте, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры РФ.

Установлено, что в 2022 году начальник СИЗО города Кропивницкий Роман Чабаненко неоднократно применял к содержащимся в изоляторе российским военнопленным пытки. Мужчина был объявлен в международный розыск. Судебное разбирательство проходило в отсутствие обвиняемого.

Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ говорится в сообщении

В качестве наказания Чабаненко назначено заключение в колонии строгого режима на 12 лет.