Москва31 мая Вести.Глава правительства Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии и выбрал курс экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает информационная служба "Вести".

Он подчеркнул, что психологически и внешне Пашинян все больше становится похож Саакашвили. По его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели".

Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией отметил Киселёв

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан задался вопросом, на какой рынок пойдут сельскохозяйственные товары Армении в случае разрыва экономических связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В свою очередь, генсек СНГ Сергей Лебедев назвал причину, по которой Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС.