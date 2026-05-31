Москва31 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вводит народ республики в заблуждение, говоря о возможности страны разбогатеть без поддержки России. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает информационная служба "Вести".

Пашинян предоставляет альтернативу братским отношениям с Россией. Но при этом вводит свой же народ в заблуждение возможностью скоро разбогатеть, маня "триллионами". Пашинян предлагает проголосовать на уже близких выборах 7 июня так, чтобы он сохранил власть и курс. Но позвольте, Пашинян же всех обманывает. А со времен римского права, при актах, заключенных по заблуждению, то есть обманутыми людьми, всегда и везде действует принцип: errantis voluntas nulla est – "у заблуждающегося нет воли". То есть решение сознательно введенного в заблуждение, обманутого не имеет силы указал Киселёв

Он отметил, что в первую очередь премьер-министр Армении лукавит по вопросу газа.

Ранее Москва предупредила Ереван о вероятности прекращения беспошлинных поставок газа в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС. Отмечалось, что поставки могут продолжаться, но на рыночных условиях.

На это Пашинян заявил, что пугать Ереван высокими ценами не стоит, потому что у страны "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим". По его словам, республика становится "перекрестком мира" - страной "не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов".

Так в чем Пашинян обманывает свой народ? Начнем с самого легкого - с газа. Отруливая от России, Армения теряет льготную цену на газ в 177 долларов за тысячу кубов. Придется покупать по рыночным ценам Европы. Сейчас они - минимум втрое выше. Отказавшись от российского газа, даже Германия безнадежно просела, что уж тут говорить об Армении. Подсчитано на экспертном уровне, что повышение цен на энергоносители приведет к потере минимум 14 процентов ВВП. Это – крах. Пашинян уверяет, что Россия контракты по ценам разорвать не может. Может, и об этом на недавней встрече в Москве Пашиняну прямо сказал Путин заметил на этот счет Киселёв

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения могла бы провести референдум по вопросу отношений с Россией и ЕС, и РФ примет вариант мягкого развода. По его словам, так было бы честнее и по отношению к армянскому народу, и по отношению России, которая является торговым, экономическим и политическим партнером Армении.