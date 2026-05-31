Москва31 мая Вести.Вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что согласен со словами премьер-министра Николы Пашиняна о планах Армении разбогатеть.

На предвыборной акции в городе Гарни премьер Армении заявил, что страну не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.

Конечно же, я разделяю мнение премьер-министра Армении. Это по определению так. Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки – это долгий разговор. Сейчас мне сложно будет на ногах просто репликой вам ответить на этот вопрос сказал Григорян

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Пашиняна, предложив премьер-министру обеспечить это самое "богатство" Армении.