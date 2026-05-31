Москва31 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян врет своим согражданам. Свое мнение по вопросу Армении белорусский лидер высказал Павлу Зарубину для ИС Вести".

Недавно я услышал из заявления [Никола] Пашиняна – "вот через нас трубы пойдут и нам будут платить газом". Слушайте - и газа будет много и денег. Ну, слушайте, когда это еще будет - вопрос. А второе - откуда, какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст?