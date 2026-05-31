"Крутят-мутят под выборы": Лукашенко высказался о ситуации в Армении Лукашенко: упаси господь Армению повторить то, что случилось на Украине

Москва31 мая Вести.Ситуацию в Армении перед парламентскими выборами 7 июня стараются раскачать. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС Вести" президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сам выбор между ЕС и ЕАЭС говорит о политической игре, которая ведется в отношении республики, считает белорусский лидер.

Мы же понимаем, что тут игра политическая. Завтра выборы, естественно, это крутят-мутят под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения. Доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены Евразийского экономического союза все единогласно с этим согласились. И вице-премьер [Армении] был, при нем это все было сказано. Поэтому армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло на Украине пояснил Лукашенко

По его мнению, на Украине ситуация политически развивалась аналогично тому, что сейчас наблюдается в Армении.

На Украине ровно так начиналось. И, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим, не надо спешить, надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то из европейцев, понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения и Беларуси, и России, мол, такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны, что тут говорить, но на себя посмотрите! Поэтому прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся сказал он

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕАЭС не хотят выхода Армении.