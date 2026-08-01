РИА Новости: Кандинский стал самым дорогим русским художником на аукционах мира

Кандинский стал самым дорогим русским художником РИА Новости: Кандинский стал самым дорогим русским художником на аукционах мира

Москва1 авг Вести.Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, около 40 работ одного из основоположников абстрактного искусства преодолели ценовую отметку в пять миллионов долларов. Их общая стоимость составила около 591 миллиона долларов.

Следом за Кандинским расположился основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Речь идет о картинах из категории "от пяти миллионов долларов".

Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. Его 18 произведений на Sotheby's и Christie's были проданы не менее чем за 5 миллионов долларов каждая. Общая стоимость составила порядка 162,5 миллиона долларов.

Агентство для анализа брало только лоты дороже пяти миллионов долларов каждый.

Sotheby's и Christie's – крупнейшие международные аукционные дома, продающие произведения искусства из ведущих частных коллекций.

Ранее сообщалось, что самой дорогой работой русского художника, когда-либо проданной на аукционах Sotheby's и Christie's, стала картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция", написанная в 1916 году. Аукцион был проведен в мае 2018 года. Полотно продали за 85,8 миллиона долларов.