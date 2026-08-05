РБК: российский бизнесмен инициировал спор с Италией из-за картины с барахолки РБК: бизнесмен Насобин инициировал спор с Италией из-за картины с барахолки

Москва5 авг Вести.Российский бизнесмен-коллекционер Олег Насобин и его жена инициировали спор с Италией вокруг принадлежащей им картины. По данным супругов, это автопортрет знаменитого деятеля эпохи Возрождения. Итальянские власти оспаривают подлинность произведения, передает РБК.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что неразрешенные вопросы об авторстве произведения могут как обрушить его стоимость, так и в редких случаях, поднять цену за счет ажиотажа.

На картине, по информации Насобиных, изображен флорентийский скульптор, писатель и ювелир XVI века Бенвенуто Челлини. По утверждению бизнесмена, он приобрел картину на блошином рынке на юге Франции в 2004 году. Тогда он отдал за нее 3,2 тысячи евро. Позже в раме обнаружилась скрытую надпись Benvenuto Cellini, Tête d'Homme ("Бенвенуто Челлини. Голова мужчины").

Это произведение в 2022 году супруги внесли в капитал итальянской компании Cellini Art Fund. Они считают, что картина является инвестицией, защищаемой российско-итальянским соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1996 года. На момент передачи права на картину их итальянской компании Cellini Art Fund оценка актива, по данным заявителей, составляла 107 млн. евро.

Власти Италии, как следует из материала, изъяли работу в 2024 году. По их предположениям, картина была написана после 1706 года, в то время как скульптор умер в 1571 году. Также по их данным, в XIX веке в картину внесли изменения — якобы как раз в тот период на раме появилась надпись с именем Челлини.

Прокуратура Италии завела в отношении Насобина уголовное дело. Российского бизнесмена обвиняют в том, что он ввел измененную работу в оборот как подлинную.

По вопросу подлинности работы правоохранители Италии заказывали два экспертных заключения. Эксперты пришли к выводу, что картина, скорее всего, датируется XIX веком. Насобины считают, что в отчетах есть ошибки и требуют выплатить им компенсацию.

Юрист в сфере международного коммерческого арбитража Константин Цымбалов отметил, что вопрос атрибуции картины может иметь значение для определения размера ущерба.

Насобин подтвердил, что уведомление о споре (trigger letter) Италии действительно направлено. Он отметил, что если стороны не договорятся до 16 декабря, "арбитраж однозначно будет".