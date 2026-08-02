Москва2 авгВести.В Москве суд не признал творческим процессом создание нейросетью изображений "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином", в отношении которых автор хотел добиться защиты авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина (истец) сгенерировал в нейросети изображение с картины Леонардо да Винчи и фотографии Статуи свободы, добавив других деталей. А другой человек (ответчик) использовал эти изображения на предметах одежды, которые продавал. Но когда истец захотел предъявить на изображения авторские права, суд ему в этом отказал.
Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характерговорится в сообщении
Так как вклад истца ограничивается уточнением команд, это, по мнению суда, не считается творчеством.