В Москве суд не признал творчеством сгенерированную Мону Лизу с вином Автор сгенерированных изображений не добился защиты авторских прав

Москва2 авг Вести.В Москве суд не признал творческим процессом создание нейросетью изображений "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином", в отношении которых автор хотел добиться защиты авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина (истец) сгенерировал в нейросети изображение с картины Леонардо да Винчи и фотографии Статуи свободы, добавив других деталей. А другой человек (ответчик) использовал эти изображения на предметах одежды, которые продавал. Но когда истец захотел предъявить на изображения авторские права, суд ему в этом отказал.

Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер говорится в сообщении

Так как вклад истца ограничивается уточнением команд, это, по мнению суда, не считается творчеством.