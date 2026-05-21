В Москве подали в суд на маркетплейс за изображение святого на туалетной бумаге Изображение Ярослава Мудрого на туалетной бумаге стало поводом иска в суд Москвы

Москва21 мая Вести.Житель Москвы подал иск в Пресненский районный суд в связи с продажей туалетной бумаги, на которой изображен Ярослав Мудрый, причисленный к лику святых. Об этом сообщает "МК".

Горожанин подал в суд на один из известных маркетплейсов, где и велась продажа данной продукции.

Святой изображен на купюре номиналом 1000 рублей, которая, в свою очередь, и напечатана на гигиеническом изделии. Обратная же сторона содержит церковь Иоанна Предтечи, что также возмутило горожанина.

Теперь истец просит признать незаконной реализацию туалетной бумаги с подобным изображением. Также он намерен возместить моральный ущерб за оскорбление чувств верующих, к коим он себя и причисляет.

Первое заседание суда было запланировано на 21 мая, однако ответчик на него не явился.