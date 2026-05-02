Москва2 мая Вести.Вдова британского музыканта Джона Леннона Йоко Оно призвала запретить во Франции продажу крафтового пива John Lemon с карикатурой на музыканта в очках из круглых долек лимона и с гитарой за спиной, пишет газета The Guardian.

По данным издания, Йоко Оно пригрозила крупным штрафом французской пивоварне из региона Бретань, в которой напиток с изображением и именем Леннона продается уже пять лет.

Так, в прошлом месяце владелец пивоварни получил от адвокатов вдовы Леннона письмо, в котором требовалось немедленно прекратить использование текущего названия пива. Адвокаты назвали это нарушением прав на товарный знак, который Оно зарегистрировала десять лет назад с целью предотвращения использования имени супруга.

Если пивовар не прекратит продажу пива, ему грозит штраф в размере 100 тысяч евро, а затем еще 1,5 тысячи евро за каждый день продажи. Сейчас предприниматель рассматривает вариант переименования напитка в Jaune Lemon ("Желтый лимон").