Винодельню Брэда Питта и Анджелины Джоли во Франции могут уничтожить пожары

Пожары во Франции могут уничтожить винодельню Брэда Питта и Анджелины Джоли Винодельню Брэда Питта и Анджелины Джоли во Франции могут уничтожить пожары

Москва1 авг Вести.Винодельческое поместье Chateau Miraval, которым владеют актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, оказалось в зоне риска из-за масштабных лесных пожаров на юге Франции.

Как пишет Daily Mail, для тушения огня спасатели задействуют воду из частного озера, расположенного на территории усадьбы. На фоне природного бедствия бывшие супруги продолжают тяжбу за право собственности. Следующее судебное заседание по этому вопросу назначено на 1 февраля 2027 года.

В публикации отмечается, что на кону в этом споре находится имущество совокупной стоимостью около 164 миллионов долларов. Конфликт начался в феврале 2022 года, когда Брэд Питт инициировал судебный процесс против Анджелины Джоли. Его претензия заключается в том, что она тайно реализовала свою долю в поместье российскому предпринимателю Юрию Шефлеру, нарушив их устную договоренность о запрете на продажу долей третьим лицам без взаимного согласия.

Сама Джоли факт существования подобного соглашения отрицает. Она заявляет, что продажа была продиктована желанием полностью разделить свои активы с бывшим мужем и достичь финансовой самостоятельности.

В ходе разбирательства суд штата Калифорния встал на сторону актера, разрешив его адвокатам провести допрос представителей компании Stoli Group, принадлежащей Шефлеру.