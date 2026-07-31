Во Франции пожар стер с лица земли курортный город на фоне халатности властей

Тысячи французов лишились своих домов во время сильных лесных пожаров Во Франции пожар стер с лица земли курортный город на фоне халатности властей

Москва31 июл Вести.Во Франции мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает France 24.

В публикации указывается, что сожжено около 200 жилых строений. Сгорело более 116 тысяч гектаров, эвакуированы 220 тысяч человек.

Пострадавшие обвиняют власти в халатности во время ликвидации ЧС. По словам местных жителей, спасателей и технику направляли в элитные районы, например, Бриньол для защиты фешенебельных особняков. Теперь потерявшие жилье граждане в судебном порядке требуют восстановить справедливость.

Почему нам не помогли? Почему всех пожарных отправили на полуостров? сказала местная жительница

Ле-Порж находится на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива, граничащего с Атлантическим океаном. До пожаров там проживало примерно 3,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти 220 тысяч гектаров.

Как заявлял лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, денег на тушение лесных пожаров не хватает из-за выделения Парижем огромных средств на финансирование киевского режима.