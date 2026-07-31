Москва31 июлВести.Во Франции мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает France 24.
В публикации указывается, что сожжено около 200 жилых строений. Сгорело более 116 тысяч гектаров, эвакуированы 220 тысяч человек.
Пострадавшие обвиняют власти в халатности во время ликвидации ЧС. По словам местных жителей, спасателей и технику направляли в элитные районы, например, Бриньол для защиты фешенебельных особняков. Теперь потерявшие жилье граждане в судебном порядке требуют восстановить справедливость.
Почему нам не помогли? Почему всех пожарных отправили на полуостров?сказала местная жительница
Ле-Порж находится на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива, граничащего с Атлантическим океаном. До пожаров там проживало примерно 3,7 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти 220 тысяч гектаров.
Как заявлял лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, денег на тушение лесных пожаров не хватает из-за выделения Парижем огромных средств на финансирование киевского режима.