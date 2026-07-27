Во Франции впервые зафиксировали "огненное облако" из-за лесного пожара На юго-западе Франции впервые зафиксировали "огненное облако" из-за пожара

Москва27 июл Вести.На юго-западе Франции масштабный лесной пожар спровоцировал появление редкого и опасного метеорологического феномена - пирокучевого облака, которое также называют "огненным". Как отмечает издание France 24, это первый зафиксированный случай такого явления в стране.

По информации Daily Mail, облако возникло в районе Бордо. Журналисты охарактеризовали бушующую во Франции стихию как "апокалиптическую".

Из-за распространения огня свои дома были вынуждены покинуть свыше 325 тысяч человек. Огонь распространяется на многие километры, и в борьбе с ним наряду с профессиональными пожарными участвуют добровольцы, включая местных аграриев.

В частности, в воскресенье по городам проследовали колонны тракторов, которые доставляли огнеборцам цистерны с водой, говорится в публикации.

В начале июля на юго-западе Франции эвакуировали 10 тысяч человек из-за крупного лесного пожара.