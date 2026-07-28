Макрон: мы переживаем самую тяжелую ситуацию со времен Второй мировой войны

Пожары во Франции заставили Макрона вспомнить про Вторую мировую войну Макрон: мы переживаем самую тяжелую ситуацию со времен Второй мировой войны

Москва28 июл Вести.Нынешние пожары во Франции с начала сезона распространились уже на 116 гектаров. Президент страны Эммануэль Макрон назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной.

Политик также призвал граждан к терпению из-за масштабных лесных пожаров.

Мы переживаем самую тяжелую ситуацию из всех, что когда-либо фиксировались – самую тяжелую со времен Второй мировой войны цитирует Макрона L'Indépendant

Накануне глава Франции сообщил, что лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции удалось локализовать.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал Макрона, заявив, что денег на тушение лесных пожаров не хватает из-за выделения Парижем огромных средств на финансирование киевского режима.