Макрон заявил о локализации природного пожара на юго-западе Франции

Макрон: крупный природный пожар на юго-западе Франции локализован Макрон заявил о локализации природного пожара на юго-западе Франции

Москва28 июл Вести.Лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции удалось локализовать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Макрон посетил Бордо – административный центр соседнего департамента Жиронда, также затронутого пожарами.

Пожар в Ландах локализован, и это хорошая новость отметил Макрон

По его словам, ситуация с лесными пожарами в регионе в ближайшее время не улучшится.

Ближайшие недели станут трудными подчеркнул Макрон

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что площадь лесов, уничтоженных пожарами, достигла рекордных 116 тыс. гектаров.

Крупный лесной пожар на юго-западе Франции спровоцировал появление редкого и опасного метеорологического феномена - пирокучевого облака, также известного как "огненное".