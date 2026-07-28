Богданов: Гевин Ньюсом и Эммануэль Макрон – близнецы-братья Журналист Богданов нашел сходство в причинах пожаров в Калифорнии и во Франции

Москва28 июл Вести.Причиной разрушительных пожаров, бушующих нынешним летом во Франции, стала либеральная политика властей. Она же привела к возгораниям в штате Калифорния в начале прошлого года. Таким наблюдением поделился журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Проследив это сходство, он назвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и президента Франции Эммануэля Макрона – братьями- близнецами.

У разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе в январе 2025 года и тем, что происходит во Франции сейчас - есть нечто общее. И там, и там наблюдалось накопление "сухостоя"/биомассы из-за принудительных изменений в управлении землей и сельским хозяйством. И там, и там это связано с либеральными политикой властей. Местных в случае Калифорнии и всей страны в случае французском. Первые не давали происходить вырубки сухостоя, кивая на "зеленую повестку". Вторые довели до массового исхода населения из сельской местности. Меньше выпаса скота, меньше традиционной расчистки и вот следствие. Гевин Ньюсом и Эммануэль Макрон – близнецы-братья. Одно соросиное гнездо выразил свое мнение журналист

Ранее сообщалось, что лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции удалось локализовать. Макрон отметил, что ситуация с лесными пожарами в регионе в ближайшее время не улучшится.