Москва25 июл Вести.Организаторы многодневной велогонки "Тур де Франс" решили сократить последний этап на фоне ситуации с масштабными природными пожарами в стране. Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа.

Как отметила полиция, спасательные службы заняты борьбой с многочисленными возгораниями, а силы внутренней безопасности занимаются защитой граждан в зонах бедствия.

На этом фоне Министерство внутренних дел приняло решение перевести часть сил, изначально выделенных для обеспечения безопасности последнего этапа "Тур де Франс", на усиление подразделений, задействованных на территориях, пострадавших от пожара говорится в сообщении

Дистанция 21-го этапа велогонки сокращена со 133 до 89 километров. Помимо финишного отрезка на Монмартре, гонщикам предстоит преодолеть два дополнительных круга по трассе на Елисейских полях.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала года площадь горевших земель вплотную приблизилась к рекордным 100 тысячам гектаров. Основные очаги возгорания зафиксированы в Жиронде и Ландах, где эвакуировано почти 200 тысяч человек.

В связи с критической обстановкой президент Эммануэль Макрон распорядился направить на помощь спасателям военных, а с субботы к операции подключен экспериментальный самолет A400M с баком на 20 тонн воды.