Тысячи французов устроили фестиваль на полигоне с неразорвавшимися снарядами Le Monde: тысячи французов устроили фестиваль на очень опасном военном полигоне

Москва1 мая Вести.Несколько тысяч человек собрались на военном полигоне возле коммуны Бурж в центральной Франции ради фестиваля под открытым небом. Представители местных властей назвали мероприятие крайне опасным, так как вся территория может быть усеяна неразорвавшимися боеприпасами, пишет газета Le Monde.

К 1 мая на месте проведения фестиваля правоохранители уже насчитали 2,3 тыс. автомобилей, это примерно 8 тыс. человек. Всего организаторы рассчитывают на прибытие до 30 тыс. гостей.

Как выяснилось, никто не согласовывал проведение этой акции. В связи с этим префектура департамента Шер направила на место жандармов для того, чтобы перекрыть въезд, а также пообещала привлечь организаторов к судебной ответственности.

Участники находятся на территории, которая очень опасна из-за возможных неразорвавшихся боеприпасов. Они не могли выбрать место хуже сообщил префект департамента

Префектура обратилась к людям с просьбой не разводить костры, не заниматься раскопками и не поднимать ничего с земли. Также был развернут оперативный штаб для координации работы спасательных служб, чтобы, в случае необходимости, оперативно реагировать на пожары и взрывы.