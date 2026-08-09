Возгорание на военном полигоне в Словакии тушили 100 пожарных

На военном полигоне в Словакии возник мощный пожар Возгорание на военном полигоне в Словакии тушили 100 пожарных

Москва9 авг Вести.На военном полигоне Загорье, который расположен неподалеку от города Сеница на западе Словакии, 8 августа возник сильный пожар, сообщает местное издание Dennikn.

Возгорание произошло вскоре после завершения военно-исторического мероприятия Sahara Slovakia, которое ежегодно проходит с 2002 года у здания Военно-технического и испытательного института.

Пожарные смогли взять огонь под контроль и предотвратить его распространение, уточняет издание.

В тушении [пожара] участвовал 21 сотрудник Пожарно-спасательной службы, восемь единиц техники и 72 члена добровольных пожарных дружин с 21 единицей техники. С воздуха поддержку оказывал вертолет компании Heli Company, а для отслеживания обстановки использовали дрон из города Тренчин заявил пресс-секретарь Минобороны Словакии Михал Бахраты

По его словам, на полигоне возникли три очага возгорания. Власти устанавливают причины пожара. По предварительной версии, на полигоне загорелась трава.

Между тем власти соседнего города Малацки объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на полигоне.

Ранее стали известны подробности пожара, возникшего 20 июля на расположенной недалеко от Токио базе Сухопутных сил Японии.