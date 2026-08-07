Online.sk: на НПЗ Slovnaft в Братиславе произошел пожар

В Словакии сообщили о пожаре на НПЗ Slovnaft Online.sk: на НПЗ Slovnaft в Братиславе произошел пожар

Москва7 авг Вести.На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе произошел пожар. О происшествии сообщило издание Online.sk.

Отмечается, что с территории НПЗ в небо поднимается гутой черный дым, который можно увидеть во многих районах словацкой столицы.

Информации о том, что стало причиной пожара пока нет. Как сообщил представитель НПЗ, в результате инцидента никто не пострадал.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые сообщают, что перед пожаром слышали на территории предприятия взрыв. На месте работают пожарные службы.