Москва28 июнВести.Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани достигла 20 тысяч квадратных метров. Об этом Единая дежурно-диспетчерская служба района сообщила в MAX.
Предприятие вспыхнуло в ночь на 28 июня при падении обломков украинских БПЛА.
Общая площадь возгорания на территории НПЗ "Славянск ЭКО" составляет более 20 тыс. кв. мговорится в сообщении
В тушении участвуют сотрудники Славянского пожарно-спасательного гарнизона, а также Калининского, Крымского и Темрюкского гарнизонов. На месте находятся два пожарных поезда. Ожидается прибытие двух автомобильных группировок из Воронежа и Пензы.
По данным диспетчерской службы, этой ночью Славянский район атаковали 110 БПЛА ВСУ. В результате ударов один человек погиб, еще шесть пострадали.