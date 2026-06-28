Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани достигла 20 тысяч "квадратов"

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани достиг площади в 20 тысяч кв. м Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани достигла 20 тысяч "квадратов"

Москва28 июн Вести.Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани достигла 20 тысяч квадратных метров. Об этом Единая дежурно-диспетчерская служба района сообщила в MAX.

Предприятие вспыхнуло в ночь на 28 июня при падении обломков украинских БПЛА.

Общая площадь возгорания на территории НПЗ "Славянск ЭКО" составляет более 20 тыс. кв. м говорится в сообщении

В тушении участвуют сотрудники Славянского пожарно-спасательного гарнизона, а также Калининского, Крымского и Темрюкского гарнизонов. На месте находятся два пожарных поезда. Ожидается прибытие двух автомобильных группировок из Воронежа и Пензы.

По данным диспетчерской службы, этой ночью Славянский район атаковали 110 БПЛА ВСУ. В результате ударов один человек погиб, еще шесть пострадали.