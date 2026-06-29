Загрязнение воздуха выявили в Славянске-на-Кубани из-за пожара на НПЗ

В Славянске-на-Кубани выявили загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ Загрязнение воздуха выявили в Славянске-на-Кубани из-за пожара на НПЗ

Москва29 июн Вести.В садовом товариществе "Заря" в Славянске-на-Кубани зафиксировано превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе из-за пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки БПЛА ночью 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Славянского района.

Отмечается, что в большинстве контрольных точек загрязняющих веществ не выявлено.

В районе СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе сказано в сообщении

Ночью 28 июня Славянский район атаковали 110 БПЛА ВСУ. В результате падения обломков произошел пожар на территории Славянского НПЗ. По последним данным, пожарным удалось сократить площадь возгорания вдвое.