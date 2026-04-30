Детей и сотрудников эвакуировали из детсада в Славянске-на-Кубани из-за пожара

Из детского сада в Славянске-на-Кубани вывели детей и воспитателей из-за пожара Детей и сотрудников эвакуировали из детсада в Славянске-на-Кубани из-за пожара

Москва30 апр Вести.Сотрудников и воспитанников детского сада №1 в Славянске-на-Кубани эвакуировали. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В Славянске-на-Кубани эвакуировали детей и сотрудников детского сада №1 говорится в сообщении

Уточняется, что причиной эвакуации стал пожар в соседнем частном доме. Воспитанников и сотрудников вывели, как только появилась угроза распространения огня, и вскоре пламя перекинулось на крышу дошкольного учреждения.

Никто из находившихся в детском саду людей не пострадал. Пожар тушат четыре расчета.