Москва30 апрВести.Сотрудников и воспитанников детского сада №1 в Славянске-на-Кубани эвакуировали. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
В Славянске-на-Кубани эвакуировали детей и сотрудников детского сада №1говорится в сообщении
Уточняется, что причиной эвакуации стал пожар в соседнем частном доме. Воспитанников и сотрудников вывели, как только появилась угроза распространения огня, и вскоре пламя перекинулось на крышу дошкольного учреждения.
Никто из находившихся в детском саду людей не пострадал. Пожар тушат четыре расчета.