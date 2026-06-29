Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократилась вдвое

На Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась вдвое Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократилась вдвое

Москва29 июн Вести.Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Краснодарского края, возникшего при падении обломков БПЛА ночью 28 июня, сократилась в два раза. ОБ этом сообщил глава района Роман Синяговский.

По его словам, Роспотребнадзор постоянно проводит мониторинг качества воды и воздуха на территории всего муниципалитета.

Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое говорится в сообщении

Для жителей подготовлены три пункта временного размещения, в Славянской ЦРБ развернуты дополнительные койки, добавил Синяговский.

Ночью 28 июня Славянский район атаковали 110 БПЛА ВСУ. В результате ударов один человек погиб, еще шесть пострадали.