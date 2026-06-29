Москва29 июнВести.Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Краснодарского края, возникшего при падении обломков БПЛА ночью 28 июня, сократилась в два раза. ОБ этом сообщил глава района Роман Синяговский.
По его словам, Роспотребнадзор постоянно проводит мониторинг качества воды и воздуха на территории всего муниципалитета.
Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвоеговорится в сообщении
Для жителей подготовлены три пункта временного размещения, в Славянской ЦРБ развернуты дополнительные койки, добавил Синяговский.
Ночью 28 июня Славянский район атаковали 110 БПЛА ВСУ. В результате ударов один человек погиб, еще шесть пострадали.