В Северной Осетии удалось предотвратить взрыв на загоревшемся спиртзаводе

Спасатели предотвратили взрыв на спиртзаводе в Северной Осетии В Северной Осетии удалось предотвратить взрыв на загоревшемся спиртзаводе

Москва5 авг Вести.Спасатели предотвратили взрыв на территории недействующего завода в селении Эльхотово. Там под резервуарами загорелась разлитая легковоспламеняющаяся жидкость, сообщает МЧС Северной Осетии в MAX.

Специалисты ведомства, прибывшие к месту пожара, установили, что существует угроза распространения огня на резервуары с легковоспламеняющимися жидкостями.

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров, отстояли от огня резервуары и охладив предотвратили взрыв говорится в публикации

В спасательном ведомстве уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. К тушению пожара привлекались 5 специалистов МЧС и одна единица техники.