Москва5 авгВести.Спасатели предотвратили взрыв на территории недействующего завода в селении Эльхотово. Там под резервуарами загорелась разлитая легковоспламеняющаяся жидкость, сообщает МЧС Северной Осетии в MAX.
Специалисты ведомства, прибывшие к месту пожара, установили, что существует угроза распространения огня на резервуары с легковоспламеняющимися жидкостями.
Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров, отстояли от огня резервуары и охладив предотвратили взрывговорится в публикации
В спасательном ведомстве уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. К тушению пожара привлекались 5 специалистов МЧС и одна единица техники.