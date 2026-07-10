Москва10 июлВести.Неразорвавшийся снаряд обнаружили в районе северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере МАХ.
В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидациинаписал Хоценко
Он также уточнил, что опасности для жителей снаряд не представляет, ситуация находится под контролем.
В понедельник, 6 июля, беспилотные летательные аппараты атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.