В Омской области ликвидируют последствия атаки беспилотников Хоценко: в Омской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА

Москва7 июл Вести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии.

Как сообщил в MAX глава региона, была проанализирована атака, осуществленная противником на Омскую область в минувший понедельник, 6 июля.

Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия говорится в заявлении

Также Виталий Хоценко отметил, что рассматривались вопросы обеспечения региона топливом. Губернатор подчеркнул, что для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС предпринимаются все необходимые меры и принимаются решения.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.