Москва7 июлВести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии.
Как сообщил в MAX глава региона, была проанализирована атака, осуществленная противником на Омскую область в минувший понедельник, 6 июля.
Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствияговорится в заявлении
Также Виталий Хоценко отметил, что рассматривались вопросы обеспечения региона топливом. Губернатор подчеркнул, что для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС предпринимаются все необходимые меры и принимаются решения.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.