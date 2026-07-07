Убежища в Кузбассе приводят в порядок после ударов БПЛА по Омской области

В Кузбассе приводят в порядок убежища после атак ВСУ на Омскую область Убежища в Кузбассе приводят в порядок после ударов БПЛА по Омской области

Москва7 июл Вести.В Кемеровской области начали приводить в порядок убежища после того, как беспилотники ВСУ атаковали Омскую область. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в MAX.

Он рассказал, что связался с правительством Омской области и на основе полученной информации провел совещание с силовиками.

Поставил задачу максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны… Приводим в порядок убежища в наших муниципалитетах говорится в сообщении губернатора

Середюк подчеркнул, что защитные меры принимаются заблаговременно, чтобы быть готовыми к отражению возможных атак.

В понедельник, 6 июля, украинские БПЛА нанесли удар по Омской области. Одной из целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод, об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.