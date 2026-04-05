Дрозденко опроверг данные о повреждении нефтепровода у порта Приморск

Москва5 апр Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел уточненные данные о последствиях атаки беспилотников, предпринятой противником утром в воскресенье, 5 апреля.

Глава региона опроверг ранее опубликованную информацию о повреждении нефтепровода около порта Приморск.

По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден говорится в заявлении

Сообщается, что утечка горючих материалов произошла в результате попадания осколка в емкость с топливом. Последствия инцидента уже ликвидированы.

Ранее Александр Дрозденко сообщал, что над территорией Ленинградской области сбили 19 беспилотных летательных аппаратов. По его данным, обломки БПЛА повредили участок нефтепровода около порта Приморск, после чего началось "безопасное выгорание из перекрытой трубы".