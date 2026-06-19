Москва19 июнВести.Вспышка газовоздушной смеси произошла на АЗС в Холмске Сахалинской области, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной в Холмске произошла вспышка газовоздушной смеси без последущего горения… Пострадавший мужчина госпитализированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По прибытии пожарных открытого огня не наблюдалось, однако были развернуты лафетные стволы, велось окарауливание обесточенной АЗС на случай возгорания.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.