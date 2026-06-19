Вспышка газовоздушной смеси произошла на АЗС на Сахалине, пострадал человек

Вспышка газовоздушной смеси произошла на АЗС в Сахалинской области Вспышка газовоздушной смеси произошла на АЗС на Сахалине, пострадал человек

Москва19 июн Вести.Вспышка газовоздушной смеси произошла на АЗС в Холмске Сахалинской области, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной в Холмске произошла вспышка газовоздушной смеси без последущего горения… Пострадавший мужчина госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По прибытии пожарных открытого огня не наблюдалось, однако были развернуты лафетные стволы, велось окарауливание обесточенной АЗС на случай возгорания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.