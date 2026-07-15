На Елисейских полях усилили меры безопасности после поражения французов на ЧМ

Полиция перекрыла Елисейские поля в Париже после вылета Франции из ЧМ-2026 На Елисейских полях усилили меры безопасности после поражения французов на ЧМ

Москва15 июл Вести.Полиция Парижа в ночь на 15 июля закрыла доступ на Елисейские поля в связи с вероятностью возникновения беспорядков после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026).

Матч, в котором "трехцветные" уступили сборной Испании со счетом 0:2, прошел вечером 14 июля, сразу после праздничного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Для предотвращения возможных инцидентов, аналогичных масштабным беспорядкам 2022 года, правоохранительные органы установили оцепление, пишет газета "Известия".

В столице Франции действуют несколько фан-зон, сообщил, в свою очередь, сайт Sortir Paris. Самая крупная из них, рассчитанная на две тысячи человек, оборудованная большим экраном и фуд-траками, располагалась в департаменте Ивелин в регионе Иль-де-Франс.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Мадрида вышли на улицы отпраздновать выход национальной сборной в финал мирового первенства.