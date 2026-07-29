Алла Пугачева может остаться без дома в Юрмале КП: как живет Алла Пугачева в Юрмале

Москва29 июл Вести.В отсутствие туристов 77-летняя Алла Пугачева с семьей приехала в Юрмалу на летние каникулы восстанавливаться после серьезной травмы, полученной зимой. Однако выяснилось, что дом, который певица снимает каждое лето на протяжении 10 лет выставлен на продажу. Хозяин виллы, бывший совладелец латвийского Parex Banka, просит за нее 6 миллионов евро (523 миллиона рублей). Сайт КП.RU выяснил, как обустроилась примадонна в этом доме, пока ее не выселили.

Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Я сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, было ужасно пожаловалась певица

Но через четыре месяца после по Юрмале Алла Пугачева ходит то самостоятельно, то с палочкой. Особняк в котором живет певица давно выставлен на продажу, но с 10 млн евро цена опустилась до 6. Арендует виллу Пугачева с большой скидкой - 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) в месяц.

Двухэтажный дом площадью 2400 кв. м расположена неподалеку от концертного зала "Дзинтари" и особняка Лаймы Вайкуле, с которой дружит Пугачева. Вилла находится под охраной, есть система видеонаблюдения, внутри столовая, гостиная, рабочий кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр, оранжерея и подсобные помещения. В доме работают повар, садовник и две домработницы.

Многие знакомые уже предлагали Пугачевой остановится в их квартирах в Юрмале, но пока она предпочитает просторную виллу.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале "адовым лицемерием", поскольку организаторы используют созданный в СССР проект, критикуя при этом советское прошлое и Россию.