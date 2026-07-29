"Адовое лицемерие": Захарова высказалась о фестивале Вайкуле в Юрмале Захарова: проведение фестиваля Вайкуле в Юрмале является "адовым лицемерием"

Москва29 июл Вести.Проведение музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале является лицемерием. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире Sputnik она отметила, что организаторы используют созданный в СССР проект, критикуя при этом советское прошлое.

Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели отметила дипломат

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле заработает более 20 миллионов рублей на фестивале в Юрмале.