Пугачева переписала на Орбакайте роскошную квартиру в США за один доллар Пугачева переписала на Орбакайте элитную квартиру в США из-за санкций

Москва7 июл Вести.Уехавшая из России певица Алла Пугачева, опасаясь санкций США, переписала свою роскошную квартиру в Майами на дочь Кристину Орбакайте, пишет SHOT.

Апартаменты площадью 285 квадратных метров располагаются в жилом комплексе Majestic Tower в престижном районе Майами Bal Harbour. За три спальни и четыре ванные, а также панорамный вид на Атлантический океан, Пугачева заплатила 2,05 млн долларов в 2004 году. Жители этого элитного комплекса также имеют доступ к двум бассейнам с подогревом, солярию, теннисному корту, библиотеке и вертолетной площадке.

По данным SHOT, в 2014 году Пугачева с целью подстраховки включила в число собственников квартиры дочь Кристину Орбакайте, внука Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. В 2015 году Земцов остался единственным владельцем апартаментов, получив их всего лишь за 10 долларов. Затем в марте 2020 года Орбакайте вновь стала собственницей наравне с мужем, заплатив за это право один доллар.

Вскоре недвижимость Пугачевой была переоформлена на трасты Орбакайте и ее супруга, чтобы защитить квартиру от судов и кредиторов. Ежегодно за жилье в Майами Орбакайте платит налог в размере 40 тысяч долларов.

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