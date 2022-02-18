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Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта 1 час назад

18 февраля 2022 10:30

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за миллиардера из России


EPA

Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу Анджелину Джоли. Поводом послужила продажа Джоли доли в совместной винодельне бизнесмену из России. Питт утверждает, что Джоли его обманула – провела сделку без его ведома. Теперь актер через суд хочет ее расторгнуть.

По данным портала TMZ,который ссылается на материала суда, пара купила французскую винодельню Chateau Miraval в в 2008 году. 40% стоимости – это около 28,4 миллиона долларов вложила Анджелина. Брэд утверждает, что на этом участие экс-супруги в бизнесе закончилось, а он продолжал тратить на винодельню время и деньги.

Согласно условиям покупки – ни один из супругов не мог избавиться от своей доли в предприятии без согласия другого. Однако в сентябре 2021 года Бред согласился разрешить Анджелине продать часть бизнеса при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Но когда в октябре узнал, что сделка уже состоялась, и покупателем стал бизнесмен из России, был потрясен.

Долю Джоли в звездной винодельне приобрела Tenute del Mondo – дочерняя компания Stoli Group, контролируемая миллиардером Юрием Шефлером.

В судебном иске Питт утверждает, что Анджелина намеренно скрывала от него условия сделки. А доля Шефлера в предприятии подорвала его способность управлять винодельней. Брэд требует возместить ущерб, правда сумма не называется. Представители Анджелины Джоли за запрос издания не ответили.

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